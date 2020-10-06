Çevre ve Şehirclik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ekim ve Kasım döneminde yeni bir indirim kampanyası başlatıyor. TOKİ peşin ödeme indirimi kampanyası kapsamında TOKİ'den ev alan kişiler borçlarını erken kapatarak tapularını hemen alma ya da borçlarının bir bölümünü ödeyerek indirimli bir şekilde borç hafifletme imkanına sahip oluyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu bir açıklama ile TOKİ'nin son dakika indirim kampanyasına dair detayları paylaştı. Peki borcunu erken kapatanlar kaç lira indirim elde edecek, TOKİ peşin ödeme indirimi 2020 kampanyası ne zaman sona erecek, son başvuru tarihi ne zaman?
TOKİ'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu bir açıklama ile TOKİ'nin son dakika indirim kampanyasına dair detayları paylaştı.
Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çevre Bakanı Murat Kurum, daha önceden TOKİ'den ev alan vatandaşlara peşin ödeme indirimi uygulanacağını duyurdu. Bu kampanya ile TOKİ'ye olan borçlarını peşin olarak ödeyen vatandaşlara yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.
TOKİ TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından ilk bilgileri paylaşılan indirim kampanyasına ilişkin detaylar TOKİ Başkanlığı'nın sitesinde paylaşılacak. TOKİ tarafından yayımlanacak duyuruda indirimden kimlerin faydalanabileceği ve diğer şartlar ilan edilecek.
TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?
TOKİ'den av almak için neler yapılmalı sorusuna cevap vermeden önce TOKİ'nin ne amaçla uygulamaya koyulduğunu belirtmek gerekir. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurum olarak oluşturuldu.
TOKİ üzerinden ev almak isteyen vatandaşlar kurada kazandıkları takdirde, seçili konutun satış bedelinin yüzde 20, 30 veya 40′ı oranındaki peşinat miktarını son başvuru tarihine kadar projeye göre, ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Borcun geri kalanı yüzde 20 peşinat karşılığında 96 ay, yüzde 30 peşinat karşılığında 108 ay vade ve yüzde 15 indirim, üzde 40 peşinat oranı için 120 ay vade ve yüzde 25 indirim olacak şekilde aylık taksitler uygulanmaktadır.
GEREKLİ BELGELER
TOKİ'den ev almak için, bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki, TOKİ'nin istediği belgeler başvuru esnasında mutlaka yanınızda olmalıdır. Bu sayede, TOKİ'ye başvurusu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşte, TOKİ'ye başvuru da yer alması gereken belgeler;
Kimlik fotokopiniz
Şehit yakınıysanız, için hak sahibi olduğunuz gösteren belge
Engelliyseniz, sağlık durumunuzu gösteren heyet raporu
Emekliyseniz, emeklilik kimlik belgesi
NOT 2: Yukarıda yer alan şartlara uyan vatandaşlar, TOKİ'den ev almak için gerekli evrakları toplayıp TOKİ'ye gitmelidir. TOKİ'de görevlilerin verdiği formu doldurmalıdır. Bu form sayesinde TOKİ'de ki kuraya katılabilirsiniz.