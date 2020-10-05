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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 05:22
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    • 06.10.2020 05:22
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    düşük gelirli 28 ülkeye yardımını uzattı

    'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke i servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

    IMF o ülkeleri 1 sene daha bağladı!

    'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke i servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

    Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar , , , , , Norveç, Çin, , , , Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

    Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

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    Haberler Ekonomi IMF düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı