"TAKSİTİ 12 AY VE DAHA AZ KALAN PROJELER KAMPANYADAN YARARLANAMAYACAK"

Kampanya şartlarına göre, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 haziran sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.