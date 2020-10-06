Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Aynı anda iki işte çalışma yasal mı? Mesaiye kalmak zorunlu mu?

CEVAP: "İspatlayamayacağınız bir durum olursa sizin sigortasız çalıştığınız günlerin tazminatını ödemezler. Ama bunu ispatlayabileceğiniz bir durum varsa, hemen arabulucuya gidip bu konuyu hizmetin tespitini yaptırmanız lazım. İşverenler işçinin işe başlamadan bir gün önce sigortasını yaptırması lazım."

SORU: "Bir iş yerinde çalışıyorum. Aynı anda ikinci bir işte çalışmam yasal olur mu? Adıma iki yerden sigorta primi yatmasının sakıncası var mı?"