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    • 06.10.2020 09:59
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    O özelliğiyle tarihe geçti! 102 karatlık pırlantaya dudak uçuklatan teklif

    'da 2018 yılında bulunan 102,39 karatlık pırlanta, İngiltere merkezli Müzayede evi tarafından satışa sunuldu. Rezervsiz satılan ilk mücevher olarak müzayede tarihine geçen elmas, 15,7 milyon dolara satıldı.

    102 karatlık pırlantaya dudak uçuklatan teklif

    Kanada'nın Ontario bölgesindeki Victor Pırlanta Madeni'nde 2018 yılında bulunan 102.39 karat pırlanta, İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Sotheby's Müzayede Evi tarafından internet üzerinden 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunuldu.

    CNN International'ın haberine göre pırlanta rezervsiz satılan ilk mücevher olarak müzayede tarihine geçti. Satın alan kişi 15,7 milyon dolar teklif etti. Pırlanta "Maiko" olarak adlandıran özel bir koleksiyoncuya gitti. Aynı koleksiyoner, geçen yıl Sotheby's'den en büyük kızının adını "Manami Yıldızı" olarak adlandıran bir elmas satın aldı.
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    Haberler Ekonomi O özelliğiyle tarihe geçti! 102 karatlık pırlantaya dudak uçuklatan teklif