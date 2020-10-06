O özelliğiyle tarihe geçti! 102 karatlık pırlantaya dudak uçuklatan teklif

CNN International'ın haberine göre pırlanta rezervsiz satılan ilk mücevher olarak müzayede tarihine geçti. Satın alan kişi 15,7 milyon dolar teklif etti. Pırlanta "Maiko" olarak adlandıran özel bir koleksiyoncuya gitti. Aynı koleksiyoner, geçen yıl Sotheby's'den en büyük kızının adını "Manami Yıldızı" olarak adlandıran bir elmas satın aldı.