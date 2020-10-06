Son dakika: Bakan duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.
İşte Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj:
Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.
Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 6, 2020
Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.