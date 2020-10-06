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    • 06.10.2020 10:04
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    • 06.10.2020 10:21
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    Son dakika: Bakan duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı , ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

    TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.

    İşte Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj:
    Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı