Son dakika: Bakan duyurdu! Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

İşte Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesaj:

Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz.

Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.



Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 6, 2020