HAYAL SATANLARA KANMAYIN

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, borsanın kısa vadede kolay para kazanma ve zengin olma yeri olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ayyıldır, "Sosyal medya, forum siteleri, haberleşme grupları gibi platformlarda hayal satanlardan etkilenen yerli yatırımcılar, bu işin kolay olmadığını ancak alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğinde anlıyor ancak anladığı zaman ciddi kayıplar sebebiyle iş işten geçmiş oluyor. Bu sebeple de ne olursa olsun 'tüyo almak' yani 'insanların sizi kandırmasına izin vermek' yerine nasıl analiz yapabilirim sorusuna cevap aranmalı" dedi. Teknik analizin önemine dikkat çeken Ayyıldır, "Unutulmamalıdır ki, dibin dibi-tepenin de tepesi olur. Önemli olan bir hisse dipken yükselemiyorsa bu sürecin sebebinin iyice araştırılması" diye konuştu.