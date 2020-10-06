KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3

DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet

Satış Yönetimi: Açık Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020

Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük

• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası

(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları

aşağıda sunulmaktadır.