Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.10.2020 08:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 12:20
    ABONE OL

    ev sahibi olmak isteyenlere açık satış duyuruları yaptı! TOKİ'de daire fırsatları 120 bin TL'den başlıyor!

    Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan , açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları sürüyor. İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye Geneli Açık Satış ilanlarını yayımladı.

    takvim.com.tr
    Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın

    Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Konutların fiyatları ise 120 bin liradan başlayıp 260 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ'den asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma şartları ve detayları...

    KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

    Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3

    DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ

    Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet

    Satış Yönetimi: Açık Satış

    Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

    Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

    İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

    İletişim telefon: 444 86 54

    Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020

    Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler

    Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük

    • Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
    (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
    aşağıda sunulmaktadır.

    TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.

    Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.

    TÜM TOKİ EVLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere açık satış duyuruları yaptı! TOKİ'de daire fırsatları 120 bin TL'den başlıyor!