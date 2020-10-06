Mart ayında başlayan 1000 TL pandemi sosyal yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar başvuru işlemleri hakkında detayları bilmek istiyor. İlk iki fazda milyonlarca haneye 1.000'er TL yardım yapıldı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İlk iki fazdan faydalanan vatandaşlar üçüncü faz ödemeler için başvuru yapamıyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bin TL yardım devam edecek mi? İşte 1000 TL pandemi yardımı sorgulama işlemine dair detaylar...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN