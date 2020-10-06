Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Avrupa Birliği (15,7 milyar dolar), Meksika (12,5 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (4,3 milyar dolar), İtalya (2,6 milyar dolar), Tayvan (2,6 milyar dolar), Hindistan (2,3 milyar dolar), Fransa (2,2 milyar dolar), Güney Kore (2,2 milyar dolar) ve Kanada (1,2 milyon dolar) yer aldı.