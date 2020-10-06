2 TAHMİN VAR

ZAM oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.

Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.