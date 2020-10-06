Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor.
FARK EŞİĞİ YÜZDE 4
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.
Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.
TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.
Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
2 TAHMİN VAR
ZAM oranları için ipuçları da var. Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak.
Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketine göre ise zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.4, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 4.4 olabilecek.