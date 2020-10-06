Açıklamada, gelecek 20 yıl içinde toplam değeri 6,8 trilyon dolar olan 43 bin 110 adet yeni uçak siparişi olacağı tahmininde bulundu. Şirket, geçen yıl uçak talebinin gelecek 20 yılda 44 bin 40 adet olacağını tahmin etmişti.