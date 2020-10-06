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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 21:14
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    • 06.10.2020 21:14
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    nda yeni fiyat listesi! Citroen, , , , Fiat, , ...

    Yeni ayın gelmesiyle birlikte nda yeni fiyat listesi merakla ediliyor. Dünyada bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle markalar bir süre sıfır araç üretimi yapamadı. Üretimin geçtiğimiz aylarda yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Citroen, , , , Fiat, , gibi markalar güncel fiyat listesini tek tek açıkladı. Bazı markalar fiyatlarda değişikliğe giderken bazıları ise fiyatları aynı seviyede bıraktı. İşte açıklanan sıfır otomobil fiyatları

    Araba kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu!

    Ekim ayı araba kampanyalarında markalar tarafından yeni fiyat listesi açıklandı. Otomobil almak isteyenler özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle üretim yapılamadığından sıfır araç gelmesini bekliyordu. Dünyada üretimin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte otomobil markalarının fiyat listeleri merak konusu oldu. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatları mercek altına aldı. Ekim ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu.

    EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

    Citroen C Elysee 179.000 lira

    Fiat Egea 110.900 lira

    Volkswagen Polo 165.900 lira

    Audi A3 Sportback 373.141 lira

    Honda Civic Sedan 220.100 lira

    Dacia Sandero 144.900 lira

    Mercedes A Serisi 347.400 lira

    Opel Corsa 159.400 lira

    Peugeot 301 184.000 lira

    Renault Symbol 134.900 lira

    Seat Ibiza 185.000 lira

    Toyota Corolla 166.800 lira
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    Haberler Ekonomi Ekim ayı araba kampanyalarında yeni fiyat listesi! Citroen, Audi, Honda, Opel, Fiat, Peugeot, Toyota...