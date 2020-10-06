Ekim ayı araba kampanyalarında markalar tarafından yeni fiyat listesi açıklandı. Otomobil almak isteyenler özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle üretim yapılamadığından sıfır araç gelmesini bekliyordu. Dünyada üretimin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte otomobil markalarının fiyat listeleri merak konusu oldu. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatları mercek altına aldı. Ekim ayı otomobil kampanyalarında yeni fiyat listesi duyuruldu.

EKİM AYI OTOMOBİL KAMPANYALARI

Citroen C Elysee 179.000 lira

Fiat Egea 110.900 lira

Volkswagen Polo 165.900 lira