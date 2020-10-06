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    • Ekonomi
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    • 06.10.2020 20:36
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek 6 Ekim'i 1.153,71 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek 6 Ekim'i 1.153,71 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 15,59 16,19 -3,71
    Borusan Mannesmann 16,10 16,67 -3,42
    Bizim Mağazaları 16,25 16,72 -2,81
    Akiş GMYO 3,50 3,60 -2,78
    Türk Traktör 100,60 103,40 -2,71
    Good-Year 5,51 5,66 -2,65
    ARD Bilişim Teknolojileri 33,10 33,94 -2,47
    Alarko GMYO 17,57 18,01 -2,44
    Şişe Cam 6,85 7,02 -2,42
    İş Yatırım Menkul Değerler 9,07 9,27 -2,16
    Çemtaş 14,32 14,62 -2,05
    İş Bankası (C) 5,26 5,36 -1,87
    Özak GMYO 4,27 4,35 -1,84
    Logo Yazılım 96,70 98,50 -1,83
    Şekerbank 1,62 1,65 -1,82
    Koza Altın 80,20 81,65 -1,78
    Doğan Holding 2,39 2,43 -1,65
    İş GMYO 1,81 1,84 -1,63
    Koza Madencilik 13,35 13,56 -1,55
    Oyak Çimento 8,00 8,12 -1,48

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 6 Ekim BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler