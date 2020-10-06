Eğitimleri dijitale taşıdı

TAB Gıda, eğitim platformu 'TAB LINK' ile tüm eğitim süreçlerini dijitale taşıdı. Bu uygulama sayesinde işe yeni başlayan çalışanlar, herhangi bir eğitim binasına gitmeden temel eğitimlerini 'TAB LINK' üzerinden tamamlayabiliyor. Uygulamayla daha önce 3 gün olarak planlanan ve yüz yüze yapılan 'Servis Süpervizör Eğitimi' 10 günlük online bir eğitim sürecine dönüşüyor. 'Temel Yöneticilik Kursu' sınıf içi eğitiminden canlı online eğitime dönerken, tüm sınavlar online olarak gerçekleştiriliyor. 'Ekipman Eğitimleri' de interaktif şekilde canlı olarak yapılıyor. Online düzenlenen 'Operasyonel Marka Standartları Eğitimleri' uzman kadro tarafından birebir desteklenirken, katılımcılar aldıkları eğitimlerle operasyonel bilgilerini pekiştirme imkanı buluyor.