Otomobil almayı düşünenler "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" ve "2021 yılında 2. el araba fiyatları düşecek mi?" şeklindeki sorulara dair yapılan açıklamaları inceliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araç üretiminin azalmasıyla birlikte fiyatlarda suni bir artış görülmüştü. Ardından ikinci el otomobil piyasasında başlayan hareketlilik nedeniyle ocak-eylül döneminde satışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 25,5 oranında artmıştı. Yıl sonuna doğru fiyatların bir nebze düşebileceğini belirten sektör yetkilileri hareketliliğin süreceğini söyledi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz." dedi. Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.