South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fan Yifey, Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliğinin SIBOS Konferası'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda dijital para birimiyle 1,1 milyar yuan (162 milyon dolar) değerinde 3 milyon 130 bin para transferi yapıldığını belirtti.