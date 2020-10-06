Özellikle düğün, kına ve sünnet düğünlerinde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın kaç TL, ne kadar oldu? İşte 6 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?