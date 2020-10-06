Özellikle düğün, kına ve sünnet düğünlerinde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Bugün altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın kaç TL, ne kadar oldu? İşte 6 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|477,50
|477,70
|478,60
|478,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.147,00
|3.168,00
|3.154,00
|3.175,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|435,00
|439,00
|436,50
|440,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.075,00
|3.095,00
|3.082,00
|3.102,00
|Yarım Ziynet
|1.538,00
|1.548,00
|1.541,00
|1.551,00
|Çeyrek Ziynet
|769,00
|774,00
|771,00
|776,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 478,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 776,00 lira, Cumhuriyet altını 3.175,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 478,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 478 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 252 milyon 665 bin 75,35 lira, işlem miktarı ise 4.825,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 257 milyon 419 bin 584,07 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.910,85 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.910,85 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,00 artışla 478 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7398 lira, satışta 7,7708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7253 lira, satışta 7,7563 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,93'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,2961, dolar/yen paritesi de 105,62 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,31 yükselerek 42,57 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.72 artışla 42.66 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.15 artışla 40.91 dolar,
- altın yüzde 0.06 artışla 1,914.83 dolar,
- gümüş yüzde 0.75 düşüşle 24.20 dolar,
- bakır yüzde 0.30 düşüşle 6,525.50 dolar,
- platin yüzde 2.85 düşüşle 875.13 dolar,
- paladyum yüzde 0.35 artışla 2,377.93 dolar düzeyindeydi.