Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları! 6 Ekim CANLI döviz kurları

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7540 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1420 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 478 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 252 milyon 665 bin 75,35 lira, işlem miktarı ise 4.825,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 257 milyon 419 bin 584,07 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.924 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 4.874 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.868 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.294 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1775'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.
Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının risk iştahını törpülediğini bildiren analistler, ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketi üzerindeki belirsizliklerin de sürdüğünü ifade etti.
Analistler, bugün dünya genelinde veri takviminin sakin olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler, pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle dün akşam New York borsasında oluşan pozitif hava, bugün Asya borsalarına da taşındı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak günü 23.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 39.325 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 23.982 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.366 puanda seyrediyor.
Çin borsasında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu olmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler dün New York borsasının hızlı yükselmesini sağladı.
Dün ayrıca ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık 0,9 puan artarak 57,8 değerine çıktı ve beklentileri geride bıraktı.
Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 1,68, S&P 500 endeksi yüzde 1,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,32 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 93,4'e geriledi.