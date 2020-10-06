Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar ve euro alış satış fiyatları! 6 Ekim CANLI döviz kurları

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7540 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1420 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7670 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?