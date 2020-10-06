Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek 6 Ekim'i 1.153,71 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|8,04
|7,31
|9,99
|Odaş Elektrik
|3,27
|3,02
|8,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,82
|9,12
|7,68
|Netaş Telekomünikasyon
|22,26
|20,86
|6,71
|Ege Endüstri
|752,00
|731,50
|2,80
|Anadolu Efes
|21,90
|21,40
|2,34
|Net Holding
|2,50
|2,45
|2,04
|Zorlu Enerji
|2,66
|2,61
|1,92
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|5,82
|1,89
|Deva Holding
|19,33
|18,99
|1,79
|Enerjisa Enerji
|8,99
|8,84
|1,70
|Aksa Enerji
|6,73
|6,62
|1,66
|Hektaş
|12,68
|12,49
|1,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|28,12
|1,35
|Ülker Bisküvi
|23,84
|23,54
|1,27
|Alarko Holding
|5,99
|5,92
|1,18
|Enka İnşaat
|7,05
|6,97
|1,15
|Anadolu Grubu Holding
|20,00
|19,78
|1,11
|Türkiye Sigorta
|6,14
|6,08
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,08
|11,98
|0,83