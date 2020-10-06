Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödemeler dün banka hesaplarına yatırıldı.
IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirildi. Ücretsiz izinde olanlara, işsizlik maaşı alamayanlara yönelik hayata geçirilen nakdi ücret desteğinde Eylül ayına ilişkin ödemeler de 8-9 Ekim'de yapılacak.
Bu ödemeler de banka hesapları üzerinden olacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak. Nakdi ücret desteği günlük 39,24, aylık bin 177 lira olarak uygulanıyor.
Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Çalışanın eline aylık bin 168 lira ödeniyor.