Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın işlem gününde merak edilmeye başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7580 liradan, avro 9,1020 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1020 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu. Peki, dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?