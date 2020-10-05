Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı haftanın işlem gününde merak edilmeye başlandı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7580 liradan, avro 9,1020 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1020 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu. Peki, dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 474 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 464 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 757 milyon 780 bin 682,34 lira, işlem miktarı ise 3.820,71 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 793 milyon 955 bin 660,50 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 12.780 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 5.955 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 4.862 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 6.821 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 19.172 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1725'ten işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını desteklediğini ifade etti.
Bununla birlikte Brexit görüşmelerine ilişkin tedirginliklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de yakın takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması gibi gelişmeler pay piyasalarını baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor.
ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.
Öte yandan Japonya Merkez Bankası Bakanı Haruhiko Kuroda'nın, pandeminin etkilerini inceleyerek ilave iyileşme adımları atmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmesi de pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak günü 23.312 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 23.793 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.358 puanda seyrediyor.
Çin borsasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7580 liradan, avro 9,1020 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1020 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0890 lira olmuştu.