Borsa günü yükselişle tamamladı

Yarın yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 puanın kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 puanın önemli direnç seviyesi olduğunu kaydetti.