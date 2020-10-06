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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 17:41
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    • 06.10.2020 18:01
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    Boris Johnson'dan sini normale döndürme vaadi

    ’nin yıllık toplantısında konuşan Boris Johnson (BoJo), gelecek yıl bu zamanlarda ülke sini yeniden normale döndürme vaadinde bulundu.

    BoJo'dan İngilizlere ekonomi vaadi

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk kez konut sahibi olacaklara yüzde 5 depozito ile ev sahibi imkanı tanınacağını belirterek, koronavirüs (Kovid-19) salgınını, ekonominin yeniden şekillendirilmesi için de bir fırsat olarak kullanılacağını belirtti.

    Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen Muhafazakar Parti'nin yıllık toplantısında konuşan Johnson, gelecek yıl bu zamanlarda ülke ekonomisini yeniden normale döndürme sözü verdi.

    HALKI EV'LENDİRECEK

    Başbakan Johnson ayrıca ilk kez ev sahibi olacaklar için yüzde 15 olan depozito zorunluluğunun yüzde 5 seviyesine çekileceğini belirterek, "Kiracı bir nesli satın alan bir nesle dönüştüreceğiz. Biz bu adımın 2 milyon kişiyi daha ev sahibi yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Salgının ardından yaklaşık bir yıl içerisinde hayatın normale döneceğinin altını çizen Johnson, "Hükümetiniz gece gündüz virüsten kurtulmamız için çalışıyor. Bu ülke her tür saldırgan yaratığı binlerce yıl boyunca gördü. Başaracağız." şeklinde konuştu.

    TEMİZ ENERJİ İÇİN RÜZGAR'I KULLANACAK

    Ekonominin dönüştürüleceğinin altını çizen Johnson, İngiltere'deki her eve enerjinin gelecek 10 yıl içerisinde deniz üzerine kurulan rüzgar türbinleri ile sağlanacağını da söyledi.

    Johnson, "Su ısıtıcınız, çamaşır makineniz, ocağınız, ısınmanız, elektrikli araçlarınız için temiz enerji, adalarımızdaki rüzgar türbinlerimizden sağlanacak." ifadelerini kullandı.

    İŞTE İNGİLTERE'NİN PETROLÜ

    Johnson, "Suudi Arabistan için petrol ne ise, İngiltere için de rüzgar o. Neredeyse sınırsız bir kaynak. Rüzgar, karbon emisyonu olmadan, çevreye zarar vermeden enerji üretilmesini sağlıyor." yorumunu yaptı.
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    Haberler Ekonomi Boris Johnson'dan İngiltere ekonomisini normale döndürme vaadi