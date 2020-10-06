A101 8 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin indirim listesi duyuruldu. A101'de bu hafta Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Toshiba Smart Led TV, Honor 9x akıllı telefon, SEG Çamaşır Makinesi, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ve Piranha Araç Yol Kayıt tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de haftanın fırsatları...
A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
SEG Çamaşır Makinesi
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap
Tek Fiyat Oto Aksesuarları
Kadife Saçaklı Salon Halısı
Pompalı Termos 1,9 L
Torku 1 Daha Fındık Kremalı Gofret
Juss Meyveli İçecek Çeşitleri
Namet Dana Füme Kavurma