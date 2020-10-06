Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.10.2020 23:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 23:52
    ABONE OL

    ndaki indirimler belli oldu! 'de Honor 9x akıllı telefon sürprizi

    nda yer alan ürünler hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. 'de bu hafta Honor 9x akıllı telefon, Toshiba Smart Led TV, Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, SEG Çamaşır Makinesi ve Piranha Araç Tipi El Süpürgesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 8 Ekim aktüel kataloğu indirimli ürün listesi

    takvim.com.tr
    A101 8 Ekim aktüel kataloğundaki indirimler belli oldu!

    A101 8 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin indirim listesi duyuruldu. A101'de bu hafta Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Toshiba Smart Led TV, Honor 9x akıllı telefon, SEG Çamaşır Makinesi, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı ve Piranha Araç Yol Kayıt tercih edileceğe benziyor. İşte A101'de haftanın fırsatları...

    A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    SEG Çamaşır Makinesi

    Piranha Araç Tipi El Süpürgesi

    4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

    Tek Fiyat Oto Aksesuarları

    Kadife Saçaklı Salon Halısı

    Pompalı Termos 1,9 L

    Torku 1 Daha Fındık Kremalı Gofret

    Juss Meyveli İçecek Çeşitleri

    Namet Dana Füme Kavurma

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 8 Ekim aktüel kataloğundaki indirimler belli oldu! A101'de Honor 9x akıllı telefon sürprizi