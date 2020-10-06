Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken bitcoin fiyatlarını merak edenler anlık verileri takip ediyor. Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de 343.16 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 6 Ekim bitcoin fiyatları
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.85 artışla 10,757 dolara çıktı, Pazartesi günü yüzde 2.03 oldu olan haftalık kaybı, Salı erken saatlerde 0.57 kazanç düzeyine yükseldi. Birimin piyasa hacmi de 199.21 milyar dolar ile 200 milyar dolar sınırına dayandı.
Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de 343.16 milyar dolara yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100 birimden 67'sinin değeri son 24 saatte düştü ve düşenlerden 5 birim ilk 10 birim arasındaydı.
Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de yeni haftanın ilk gününde yükseldiği 98.13 milyar dolardan yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 92.99 milyar dolara geriledi.
Toplam 7,311 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,677 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 0.85 artışla 10,757.58 dolar,
2.Ethereum yüzde 0.37 artışla 353.75 dolar,
3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 2.91 artışla 0.25 dolar,
5.Binance Coin yüzde 1.98 düşüşle 28.60 dolar,
6.Bitcoin Cash yüzde 0.27 artışla 221.74 dolar,
7.Polkadot yüzde 1.53 düşüşle 4.12 dolar,
8.Chainlink yüzde 0.30 düşüşle 9.49 dolar,
9.Crypto.com Coin yüzde 1.10 artışla 0.14 dolar,
10.Cardano yüzde 0.81 düşüşle 0.09 dolardan işlem görüyordu.