Kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken bitcoin fiyatlarını merak edenler anlık verileri takip ediyor. Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de 343.16 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 6 Ekim bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.85 artışla 10,757 dolara çıktı, Pazartesi günü yüzde 2.03 oldu olan haftalık kaybı, Salı erken saatlerde 0.57 kazanç düzeyine yükseldi. Birimin piyasa hacmi de 199.21 milyar dolar ile 200 milyar dolar sınırına dayandı.