"ASGARİ ÜCRETTE AB ÜLKELERİNDE İLK 8'DEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan asgari ücret zamlarının ardından, AB ülkelerine göre sıralama vererek, 5 sıra birden yükseldiğimizi açıkladı. Erdoğan asgari ücret zammı için şöyle söyledi; "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.