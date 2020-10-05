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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 09:50
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    • 05.10.2020 09:58
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    : Bakan Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve bugün hesaplarda

    haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , eylül ayı işsizlik ve ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

    Milyonların beklediği ödemeler bugün hesaplarda

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün hesaplarda