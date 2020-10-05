Chalhoub, ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın sağlık durumuyla bağlantılı oluşabilecek siyasi dinamiğe ve bunların petrol fiyatları üzerindeki olası etkisine de dikkati çekti.

Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalması da petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 40,36 ile 40,63 dolar aralığının direnç, 39,63 ile 39,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.