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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 17:12
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    • 05.10.2020 17:12
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    faaliyetlerine devam edecek mi? Bakan Dönmez merak edilen soruya cevap verdi

    hakkında önemli açıklamalarda bulunan ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yavuz Sondaj Gemisi, 'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için 'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.” dedi.

    Yavuz Sondaj Gemisi faaliyetlerine devam edecek mi?

    ve tarafından, ", 'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için 'na döndü" paylaşımı yapıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Yavuz Sondaj Gemisine ait son detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek."

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    Haberler Ekonomi Yavuz Sondaj Gemisi faaliyetlerine devam edecek mi? Bakan Dönmez merak edilen soruya cevap verdi