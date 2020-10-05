Gümüş fiyatları, piyasaların ilk işlem gününün kapanış saatlerinde merakla sorgulatılanlar arasında yer alıyor. Güncel gümüş ve altın alış satış fiyatlarını merak edenler bu kapsamda arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı canlı gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL oldu? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,03

SATIŞ(TL) 6,04