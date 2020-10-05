Gümüş fiyatları, piyasaların ilk işlem gününün kapanış saatlerinde merakla sorgulatılanlar arasında yer alıyor. Güncel gümüş ve altın alış satış fiyatlarını merak edenler bu kapsamda arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı canlı gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL oldu? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 6,03
SATIŞ(TL) 6,04
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu olabileceğine ilişkin açıklamaların uluslararası piyasalarda yarattığı olumlu havanın da etkisiyle petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Norveç'te petrol işçilerinin sendikası Lederne, süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlığın giderilememesi üzerine uygulamakta omduğu uyarı grevinin sınırlarını genişletmesi de, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.
Gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 40 doların üzerine dönerken, geçen hafta 37 dolar düzeyine kadar inen Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların üzerine yükseldi.
Güvenli liman alımlarıyla geçen haftanın son işlem gününde 1,900 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise yeniden bu düzeyin altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.16 yükesişle 40.14 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.49 yükselişle 38.24 dolar,
- altın yüzde 0.45 düşüşle 1,892.27 dolar,
- gümüş yüzde 0.06 artışla 23.77 dolar,
- bakır yüzde 0.76 düşüşle 6,545.00 dolar,
- platin yüzde 0.34 düşüşle 878.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.40 düşüşle 2,305.01 dolar düzeyindeydi.
ALTIN FİYATLARI AÇILIŞ SAATLERİNDE NE KADARDI?
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 474,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 471,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.