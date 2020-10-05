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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 08:52
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    • 05.10.2020 08:52
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    TP'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına petrol arama başvurusu

    Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'da bulunan bir sahada petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

    TP'den Bakanlığa petrol başvurusu

    Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır'da bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

    Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, TP, Diyarbakır sınırları içerisinde kalan ve ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen petrol işletme ruhsat sahasına 813 hektar genişliğindeki sahanın ilavesi için 25 Eylül 2020'de başvuruda bulundu.

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    Haberler Ekonomi TP'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına petrol arama başvurusu