Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Günümüzde düzenleyiciler token'ları 'security token' (menkul kıymet token'ı) ve 'utility token' (hizmet token'ı) fikri etrafında iki veya üç sayıda kategoriye ayırmaya çalışıyor" denildi ve eklendi:

"Önemli bir sınıflandırma olmakla beraber bunun biraz basite indirgeme olduğunu düşünüyor ve beş sınıf kullanmalarını öneriyoruz.

"Sistem token'ları/coin'leri: Bitcoin ve Ethereum gibi bir blokzincirin işletilmesi için hayati öneme sahip token'lar. Bunların regülasyonu minimum olmalı ama gözetime de tabi olmalıdır. Merkezsizleştirmenin derecesi, yüzde 51 atağı olasılığı ve bunun maliyeti de detaylı bakılması gereken konular olmalıdır.