Eylül ayı TÜİK TEFE TÜFE enflasyon rakamları oldukça merak ediliyor. Enflasyon ile ilgili gelişmeler vatandaşlar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu her ay Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti. Öte yandan Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.