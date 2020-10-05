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    • 05.10.2020 09:11
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    fiyatlarında Trump etkisi! Yeni haftaya yükselişle başladı

    Son dakiika haberi... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı 'ın bugün taburcu olabileceği yönünde yapılan açıklamalar uluslararası piyasalarda olumlu bir hava estirdi ve fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.

    Petrol fiyatlarında Trump etkisi!

    Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 40,18 dolar/varil seviyesine kadar toparlandı. Şu sıralarda da Cuma gününe göre 86 cent artışla 40,03 dolar seviyesinden işlem görüyor.



    NYMEX'de de Batı Teksas petrolü de Cuma gününe göre 0,83 dolar artışla 37,88 dolar/varil seviyesinde.



    Petrol fiyatlarındaki yükselişte Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklamalarını yanı sırna Norveç'teki grevin petrol üretimine etkileri de rol oynadı. Norveç'te grev nedeniyle üretim kapasitesi 330 bin varil/gün azaldı.



    Norveç'te grevin üretimi azaltması, Libya'nın petrol üretiminin geçtiğimiz hafta neredeyse 3 kat artarak 270 bin varil/gün seviyesine çıkmasının fiyatlar üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskısı telafi etti.
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    Haberler Ekonomi Petrol fiyatlarında Trump etkisi! Yeni haftaya yükselişle başladı