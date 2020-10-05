





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2021-2023 dönemine ilişkin Program'a göre Türkiye Varlık Fonu, ülkenin stratejik hedefleri ve finansal piyasaların gelişmesini destekleyecek. Fon cari işlemler dengesini güçlendirecek, yerli ve yabancı yatırımcılar ile işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımları yapacak. Fon, stratejik ortaklıklarla milli ekonominin güçlenmesine katkı sunacak. Ayrıca Turkcell örneğinde olduğu gibi üç yıllık dönemde de stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakarak yatırımlarını sürdürecek.

İYİLEŞMEYE DESTEK

Fon'un yol haritasında şirketlerin değerini artırmak, stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, yurt dışı stratejisine destek için şirketleri destekleyen yatırımlar yapmak, finansal piyasadaki iyileşmeyi desteklemek bulunuyor. TVF, 20'ye yakın kıymetli madenin çıkarılması ve işlenmesinde de rol üstlenecek. Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketlerin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak.