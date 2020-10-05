Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.10.2020 15:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2020 15:52
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin ekim ayı uçuş planı belli oldu!

    resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekim ayı uçuşlarına ilişkin "Uçuş takvimi, tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

    AA
    THY'nin ekim ayı uçuş planı belli oldu!

    () ekim ayı uçuş planını güncelledi.

    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına yeni destinasyonlar eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi, tarihine kadar uygulanacak yaz tarifesi uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

    Uçuş planına www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani adresinden ulaşılabiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: THY'nin ekim ayı uçuş planı belli oldu!