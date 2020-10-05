BAKAN SELÇUK'TAN DESTEK ÖDEMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, resmi Twitter hesabından Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği, sosyal destek programı ve biz bize yeteriz Türkiyem isimli destekler ve yardımlarla ilgili bir tablo paylaştı. Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2.111.254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin TL, FAZ 2'de 2.316.010 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin TL ve FAZ 3'te de 1.836.330 haneye 1 milyar 836 milyon 330 bin TL destek verildiği açıklandı.