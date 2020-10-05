Bu yöntemle binlerce kişiyi dolandırmışlar! "Üniversitede işe alacağız" vaadiyle...

480 KOYUN DOLANDIRILDI

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde çiftçilik yapan Yücel Kepenek, kendini doçent doktor olarak tanıtan şahısın proje kapsamında ziraat fakültesine küçükbaş hayvan alarak dağıtacakları vadiyle dolandırdığını söyledi. 160 koyun kendinin 320 koyun almak suretiyle şahıslara verdiğini ifade eden Kepenek, parasını alamayınca jandarma ya giderek şahıslardan şikayetçi olduğunu kaydetti.