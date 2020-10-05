Girişimci gence 28 bin TL destek! Girişimciler vergiden muaf tutulacak mı?





3 YIL VERGİ YOK

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazanç istisnasından yararlananlar, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyor.

