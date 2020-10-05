Girişimci gence 28 bin TL destek! Girişimciler vergiden muaf tutulacak mı?

Ülkemizde gençlerin hem istihdamı hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için devlet pek çok alanda destek sağlıyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları öne çıkıyor. Genç girişimcilerin vergi ve primleri karşılanıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.
Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 12 bin 184 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 15 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. Prim desteğinden yararlanmak için gencin kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor.
3 YIL VERGİ YOK
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. Gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor. Kazanç istisnasından yararlananlar, beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabiliyor.