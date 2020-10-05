Yerli otomobilin merkezinde yoğun çalışma

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi. Kaba inşaatı 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor.
Tesisin maliyeti 22 milyar lira olacak. Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı belirtiliyor.
Tesisin maliyeti 22 milyar lira olacak. Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı belirtiliyor.