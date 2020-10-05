Dolar ne kadar? Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler doların vereceği tepkiye çevrildi. Dolar kuru düşüşe geçerek 7.70 seviyelerine geriledi. Kurdaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve 5 Ekim dolar kuru ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Peki, dolar kaç TL oldu? İşte dolar kuruna ilişkin son veriler!
DOLAR NE KADAR OLDU?
Saat 12.25 itibariyle dolar kuru % -0,28 değer kaybıyla 7,7534 seviyesine geriledi. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Dolar da bu verilere olumlu tepki verdi ve düşüşe geçti.
DOLAR ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?
Uzmanlar, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.
Uzmanlar, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE!
Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 12.780 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 5.955 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 primle 4.862 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 6.821 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 19.172 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1725'ten işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının risk iştahını desteklediğini ifade etti.
Bununla birlikte Brexit görüşmelerine ilişkin tedirginliklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktaran analistler, konuya ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmelerin de yakın takip edileceğini bildirdi.