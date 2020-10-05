Dolar ne kadar? Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler doların vereceği tepkiye çevrildi. Dolar kuru düşüşe geçerek 7.70 seviyelerine geriledi. Kurdaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve 5 Ekim dolar kuru ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Peki, dolar kaç TL oldu? İşte dolar kuruna ilişkin son veriler!

DOLAR NE KADAR OLDU?

Saat 12.25 itibariyle dolar kuru % -0,28 değer kaybıyla 7,7534 seviyesine geriledi. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Dolar da bu verilere olumlu tepki verdi ve düşüşe geçti.