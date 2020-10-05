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    • Ekonomi
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    • 05.10.2020 09:11
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    Altın güne nasıl başladı? 5 Ekim ne kadar? fiyatı kaç lira?

    fiyatı kaç lira? 5 Ekim ne kadar? Yeni haftanın ilk işlem gününde ları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Analistlere göre, Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ons altının fiyatlarını yakından etkileyecek. ABD Temsilciler Meclisi’nin onayladığı 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketindeki belirsizlik, yaklaşan ABD seçimleri ve Trump’ın sağlık durumu gibi gelişmeler dünyada altın fiyatlarını yakından etkiliyor. Peki, ne kadar oldu? İşte günün gram, çeyrek, ons, Cumhuriyet altın fiyatları…

    takvim.com.tr
    Altın güne nasıl başladı? 5 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira?

    5 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? Altın fiyatları her yeni günde sıkça sorgulanan konuların başında geliyor. Vatandaşlar canlı altın fiyatlarını ve altın tahminlerini merak ediyor. Analistlere göre son günlerde ABD'de yaşanan gelişmeler ve Kovid-19 aşısına yönelik yapılan çalışmalar altın fiyatlarını yakından etkileyecek. Peki, 5 Ekim altın fiyatları ne kadar?

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altın fiyatları güne düşüş trendiyle başladı:

    GRAM ALTIN FİYATI

    470,93

    472,72

    %-0,71

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    472,19

    472,26

    %-0,34

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.898,64

    1.901,03

    %-0,28

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    755,50

    772,15

    %-0,34

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    3.021,99

    3.079,15

    %-0,34

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.506,27

    1.544,30

    %-0,34

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    3.021,99

    3.079,15

    %-0,34

    ATA ALTIN FİYATI

    3.124,85

    3.203,72

    %0,00

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    263,72

    306,11

    %-0,55

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    426,19

    442,68

    %-0,55

    GREMSE ALTIN FİYATI

    7.629,10

    7.705,40

    %-0,71

    YURT İÇİNDE ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

    Küresel piyasalar geçen haftaki karışık görünümün ardından yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmeler, geçen hafta pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aşarken, Avrupa tarafında tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler ise, risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

    ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artsa da beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

    ALTIN FİYATLARI 2021'DE NE OLUR?

    Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), altın fiyatlarının önümüzdeki yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine çıkabileceği tahmininde bulundu.

    Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen geri çekilmenin kısa ömürlü olduğunu ve altının halen cazip bir yatırım olduğunu belirtti.

    Banka, bol para arzının, düşük faiz oranlarının ve makro belirsizliğin altın yatırımlarını desteklemesi gerektiğini kaydetti.

    ANZ, "Fiziki talep toparlanıyor, bu nedenle altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 2,300 dolar seviyesine ulaştığını görebiliriz" dedi.

    YIL SONU TAHMİNLERİ GELİYOR

    UBS Global Wealth Management'ın bölgesel baş yatırım yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yaptığı değerlendirme altın alma zamanı olduğunu savundu.

    "Altını beğeniyoruz, çünkü altın fiyatının yıl sonuna kadar 2 bin dolar/ons seviyesine ulaşması büyük olasılık" diye konuşan Tay, altının ABD seçimleri ve COVID-19 salgınında istenmeyen gelişmelere karşı iyi bir hedge imkanı sunduğunu da vurguladı.

    Tay, altın fiyatında son dönemde yaşanan zayıflığın yatırımcılara piyasaya girmeleri için çok iyi bir noktayı temsil ettiğini de öne sürdü.

    YATIRIMCISINA EN FAZLA KAZANDIRAN MADEN ALTIN OLDU

    Küresel altın fiyatlarını yükselten nedenleri inceleyen Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Dünyadaki şirketlerin ve devletlerin yüksek borçluluk oranları, koronavirüs salgını ile birlikte birçok sektörde yaşanan sıkıntılı sürecin devam etmesi, dövizlerde yaşanan devalüasyonlar, altın gümüş gibi kıymetli maden piyasası spekülasyonları, küresel piyasadaki yetersiz fiziksel arz ve yatırımcıların güvenli bir limana sığınma ihtiyacından dolayı altın gibi kıymetli madenler 2020 yılının başından itibaren oldukça ilgi gördü ve yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu." ifadelerini kullandı.

    AŞI HABERLERİ ALTININ ATEŞİNİ SÖNDÜRDÜ

    Altın fiyatlarındaki küresel artışın eylül ayı itibariyle durduğunu belirten Dr. Aziz Hatipağaoğlu, "Koronavirüs aşısına dair haberlerinin önce Rusya'dan ardından Çin'den art arda gelmesi koronavirüs salgınının ilk etkilerinin görülmesiyle rekor düşüş gösteren ABD ve Avrupa borsalarının normal seviyelere dönmesinde etkili oldu. Kısa süre içinde ABD ve İngiltere'den aşı haberlerinin de gelmesi bekleniyor. Aşının üretime geçilip kullanıma başlanması ve üretimin tam kapasiteye dönmesiyle birlikte ons altın 1800 doların altına düşebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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    Haberler Ekonomi Altın güne nasıl başladı? 5 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira?