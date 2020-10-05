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    • 05.10.2020 12:42
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    Son dakika: 55 personel alacak!

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 30 araştırmacı, 3 teknik ve destek personeli ile 2 teknisyen 'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

    AA
    TÜBİTAK 55 personel alacak!

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere toplam 55 personel edecek.

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 30 araştırmacı, 3 teknik ve destek personeli ile 2 teknisyen 'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

    TÜBİTAK Marmara (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere 3 koruma memuru alınacak. Adayların 9 Ekim'e kadar başvuruda bulunması gerekirken, görev yeri Kocaeli olacak.

    Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilecek teknisyen, şoför ve dağıtıcı pozisyonlarında toplam 17 personel, ve Kocaeli'de çalışacak. Adaylar, 9 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK 55 personel alacak!