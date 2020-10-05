A101 3-9 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. A101'de hafta sonundan itibaren satışa sunulan ürünler arasında Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li, Çerezya Tuzlu Karışık Çerez, Torku Nar Küp Şeker, Dr. Oetker Dark Kakao, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız ve Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları
A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL
Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL
Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL
Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL
Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler
Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL+