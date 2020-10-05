A101 3-9 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. A101'de hafta sonundan itibaren satışa sunulan ürünler arasında Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li, Çerezya Tuzlu Karışık Çerez, Torku Nar Küp Şeker, Dr. Oetker Dark Kakao, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız ve Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları

A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU