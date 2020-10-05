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    • Ekonomi
    • 05.10.2020 16:18
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    • 05.10.2020 16:18
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    fırsatları sürüyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerde dikkat çeken indirimler

    Cumartesi gününden itibaren başlayan fırsatları devam ediyor. 10 TL üzeri alışverişlerde yapılan indirimler dikkat çekerken 'de indirimler arasında Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri, Torku Nar Küp Şeker, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız, Dr. Oetker Dark Kakao ve Çerezya Tuzlu Karışık Çerez fiyat etiketleriyle ön plandaki yerini aldı. İşte A101 3-9 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    A101 3-9 Ekim aktüel kataloğu fırsatları sürüyor!

    A101 3-9 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. A101'de hafta sonundan itibaren satışa sunulan ürünler arasında Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li, Çerezya Tuzlu Karışık Çerez, Torku Nar Küp Şeker, Dr. Oetker Dark Kakao, Ülker Oneo Yeşil Nane Aromalı Sakız ve Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları

    A101 3 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 23,95 TL

    Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 12,95 TL

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 9,95 TL

    Algida Carte d'Or Volcano Dondurma 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Aktiv Klozet Blok 3'lü 9,95 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinde indirimler

    Beşler Piliç Kokteyl Sosis 5,45 TL
    Doğuş Limonata 1 Litre 3,25 TL+
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 3-9 Ekim aktüel kataloğu fırsatları sürüyor! 10 TL ve üzeri alışverişlerde dikkat çeken indirimler