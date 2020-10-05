36 ay vadeyle 50 bin TL krediyi ödeme şartlarında değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Ülkemizde özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından düşük faiz oranlı taşıt kredisi imkanının yakın bir zamanda sona ermesiyle güncel taşıt kredisi faiz oranları merakla sorgulanıyor. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Ziraat Bankası, ING Bank kredi faiz oranları...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.28

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 65.751 lira