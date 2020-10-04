Salep bitkisi nedir?

Salepgiller ya da Orkidegiller olarak adlandırılan familyaya ait olan bu bitki, nadiren beyaz olmakla beraber çoğu zaman mor renktedir. Yapraklarındaki estetik görüntü ile süs olarak da yetiştirilebilir. Bitkinin toprak altına kalan ve yumru olarak adlandırılan kısım, toz haline getirilerek yemeklerde kullanılan ve içecek yapılan bildiğimiz salep halini alır.

Salep yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler

Salep, genellikle soğuk bölgeleri ve kireçli toprakları sevse de çoğu iklimde yetiştirilmeye müsaittir. Eylül ayında ekilen bitki, nisan ve haziran aylarında çiçek açar. Çiçek açtıktan sonra yumruları toplanarak tüketime hazırlanır. Salepte 2 adet yumru bulunur. Bir tanesi toplanması gereken yumruyken diğeri bir sonraki sene toplanacak genç yumrudur.