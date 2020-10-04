Yıllarca bankada çalışıp çiftilere kredi veren Muğla'lı 36 yaşındaki Enise Soykan bu sefer krediyi kendisi aldı ve girişimci oldu. 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı. Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı. Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi. Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.
"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla'da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı.
Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep'in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Salep neyden yapılır?
Günlük hayatımızda severek tükettiğimiz, özellikle kış aylarında soğuklardan korunmanın en lezzetli yolu olan salep, Salepgiller ya da Orkidegiller olarak bilinen familyaya ait olan salep bitkisinin toprak altında kalan yumrularından yapılır. Yumrular toplanarak önce haşlanır.
Haşlama işleminden sonra gölgede kurumaya bırakılır. Uygun kuruluğa ulaştıktan sonra öğütülen yumrular, toz haline gelerek bildiğimiz salep tozunu oluşturur.
Salep bitkisi nedir?
Salepgiller ya da Orkidegiller olarak adlandırılan familyaya ait olan bu bitki, nadiren beyaz olmakla beraber çoğu zaman mor renktedir. Yapraklarındaki estetik görüntü ile süs olarak da yetiştirilebilir. Bitkinin toprak altına kalan ve yumru olarak adlandırılan kısım, toz haline getirilerek yemeklerde kullanılan ve içecek yapılan bildiğimiz salep halini alır.
Salep yetiştiriciliği hakkında bilmeniz gerekenler
Salep, genellikle soğuk bölgeleri ve kireçli toprakları sevse de çoğu iklimde yetiştirilmeye müsaittir. Eylül ayında ekilen bitki, nisan ve haziran aylarında çiçek açar. Çiçek açtıktan sonra yumruları toplanarak tüketime hazırlanır. Salepte 2 adet yumru bulunur. Bir tanesi toplanması gereken yumruyken diğeri bir sonraki sene toplanacak genç yumrudur.
KOSGEB Kadın Girişimci Destekleri
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Sanayi Bakanlığı bünyesinde kadın girişimcilerin, işlerini genişletmek ve kendi işlerini hayata geçirebilmelerini kolaylaştırmak için kredi imkanları sağlıyor. Kredilerin yanı sıra; mesleki eğitim, danışmanlık, yazılım, AR-GE alanlarında da kadınlara yardımcı oluyor. İmalat ve hizmet sektöründe girişimcilik faaliyetlerine katılmak isteyen kadınlar, 120 aylık vadeler ile 50 - 100 bin TL arasında ve 0 faiz oranıyla devlet destekli hibe ve kredi olarak maddi destek alabiliyor.
Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER
Türkiye'de kadınların yeni fikirler ile iş kurmasını sağlamak ve desteklemek amacıyla kurulan KAGİDER, "İşimi Kuruyorum" ve "İşimi Geliştiriyorum" projelerini uyguluyor. Teknik ve mesleki eğitim sonucunda seçilen kadınların projeleri, 6 ay boyunca dernek tarafından destekleniyor. Bu destek içerisinde kredi ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri bulunuyor.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Desteği
"Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi" projesini uygulayan TOBB, kadınların hem iş kurmasını hem de işlerini tüm dünyaya tanıtmasını sağlıyor.
Bu sayede kadın girişimciler, ürettikleri mal ve hizmetler için yeni ticari alanlar bulabiliyor.