Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs pandemisi nedeniyle işçi, emekli, öğrenci vb. toplumun birçok kesimi ekonomik anlamda zorluk yaşadı. Bu anlamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. E- Devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra yine E- Devlet üzerinden başvuru sonuçları açıklanıyor.
DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?
Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.
Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
TOPLAM 6 MİLYON AİLEYE 1000'ER TL DESTEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ilk 3 faz sosyal yardımlarla toplamda 6 milyon aileye 6 milyar TL'lik sosyal yardım ödemesi gerçekleştirildi.