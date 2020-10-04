Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 yılı enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 4.49, memur emeklilerinde yüzde 3.49 olacak.
Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 3.49 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 717, uzman olmayanlarda 2 bin 78 liraya çıkacak.
ÇALIŞMAMAK GEREKİYOR
● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Ödemeyi almak için sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.