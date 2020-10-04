Kadıköy' de Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilere Bilgisayar Desteği!

Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ve yardıma muhtaç olan Kadıköylü öğrencilere bilgisayar desteği sağlanmaya başlanan "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" etkinliği. Etkinlik kapsamında belediyeye bağışlanan kullanılmış veya yeni bilgisayarlar, belediye tarafından ihtiyaçları belirlenen öğrencilere teslim edilecek. Bu talebi desteklemek isteyenler kayıt olmak için Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 444 55 22 numaralı telefondan arayabilir veya halkla ilişkiler saha ekibini arayarak kampanyaya katılabilir ve yardım edebilir.

Baykar Tablet Desteği Nasıl Alınır?

Baykar genel müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı açıklamada, "Engeller kalktığında öğrencilerimizin bizi daha iyi bir geleceğe götüreceğine inanıyoruz" dedi. Hediye olarak verilecek tablet bilgisayar, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek. Nasıl ve ne zaman dağıtılacağına dair net bir açıklama yok. Tüm başvuru ve aktiviteleri belediye ve kurumlara SMS ile gönderebilirsiniz. Başvurmak için yukarıda anlatılan adımları ve kurumları takip edebilir, uzaktan eğitime katılabilirsiniz.