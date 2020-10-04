Covid-19 virüsünün patlak vermesiyle eğitimde yaşanan aksaklıklar bir türlü çözüm bulamadı. Uzaktan eğitim sitemine geçilerek öğrenciler evlerinde eğitim almaya başlamıştı. Bu durum bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere zor anlar yaşatmıştı. Acun Ilıcalı'nın önderlik ettiği kampanyada bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere destek olmak amacıyla farklı illerden işadamları, ünlüler, devlet adamları vb. kişiler destek vermişti. Peki bu destekten kimler faydalanabilmektedir? Başvuru yapmak için aranan şartlar nelerdir? Başvuru nereden yapılacak?
ACUN ILICALI BEDAVA LAPTOP NASIL ALINIR?
"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, henüz katılım şartlarını açıklamadı.
Esenler Belediyesinden Örnek Bir Proje! Tabletsiz Çocuk Kalmasın!
İstanbul Esenler Belediyesi ihtiyacı olan öğrencilere tablet kampanyası başlattı. 10 bin kişiye yapılacak yardım için Esenler Belediyesi resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru koşulları;
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA uygulamasına giriş yapamadığı tespit edilen öğrenciden olmak,
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanacak,
Sosyal Yardım Yönetmeliği koşullarına uymak,
Esenler' de ikamet ediyor olmak,
Dağıtımda öncelik süresi 8. ve 12. sınıf arası olacak,
İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak,
Birden fazla öğrenci olan aileye sadece 1 tane tablet verilebilir,
Talebin fazla olması durumunda ise bir önceki eğitim yılı başarı durumu dikkate alınmaktadır.
Esenler Belediyesi kurumsal web sitesinden veya 444 00 73 merkezi numaralarından kayıt olmak lazım.
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla 'Askıda Tablet' Kampanyası
Uzaktan eğitimden yoksun kalan ve eğitim alamayan çocuklar için tablet bilgisayarlara ulaşmak isteyen bağışçılar, resmi intenet sitesine bilgilerini, askıya almak istedikleri tablet sayı ve çeşitlerini girerek spora destek olabiliyor. İl yetkilileri bağışçı ile iletişime geçerek Tuzla'da yaşayan ve "Askıda Tablet" kampanyasına ihtiyaç duyan öğrencilere verilecek. Formun eksiksiz ve doğru olarak belediye yetkililerine teslim edilmesi yeterlidir. Öğrenciler tanımlanacak ve kapıya asılacaktır.
Kadıköy' de Uzaktan Eğitim Gören Öğrencilere Bilgisayar Desteği!
Salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören ve yardıma muhtaç olan Kadıköylü öğrencilere bilgisayar desteği sağlanmaya başlanan "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" etkinliği. Etkinlik kapsamında belediyeye bağışlanan kullanılmış veya yeni bilgisayarlar, belediye tarafından ihtiyaçları belirlenen öğrencilere teslim edilecek. Bu talebi desteklemek isteyenler kayıt olmak için Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 444 55 22 numaralı telefondan arayabilir veya halkla ilişkiler saha ekibini arayarak kampanyaya katılabilir ve yardım edebilir.
Baykar Tablet Desteği Nasıl Alınır?
Baykar genel müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla yaptığı açıklamada, "Engeller kalktığında öğrencilerimizin bizi daha iyi bir geleceğe götüreceğine inanıyoruz" dedi. Hediye olarak verilecek tablet bilgisayar, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek. Nasıl ve ne zaman dağıtılacağına dair net bir açıklama yok. Tüm başvuru ve aktiviteleri belediye ve kurumlara SMS ile gönderebilirsiniz. Başvurmak için yukarıda anlatılan adımları ve kurumları takip edebilir, uzaktan eğitime katılabilirsiniz.